В школах Грузии снизилась заражаемость коронавирусом
В Грузии уменьшилось количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
На сегодняшня на дистанционном обучении находятся 169 школ и 438 отдельных классов.
За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе.
На данном этапе в Грузии вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы.
Кроме того, учителям школ активно проводят тесты на коронавирус.
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