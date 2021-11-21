В Грузии выявлено 3357 новых случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявлено 3357 новых случаев коронавируса, выздоровели 5772 пациента, скончались 76 инфицированных. Данные были опубликованы на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране сделан 34 361 тест на коронавирус. Суточный показатель выявления коронавируса составил 9,77%, за последние 14 дней — 9,31%, за 7 дней — 9,01%.

Всего в Грузии с начала пандемии зафиксировано 812 246 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 749 699 человек выздоровели и 11 498 умерли.

Всего сделано 2 095 168 прививок, за сутки вакцинировались 4638 человек.

В режиме карантина находятся 49 человек, в стационарах — 6 605 и в клинических гостиницах — 1 157 человек соответственно.

При этом по состоянию на 20 ноября в Грузии было выявлено 4318 новых случаев коронавируса, 2457 пациентов выздоровели, 70 умерли.