Более 34% взрослого населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 979 607 человек, что составляет 34,3% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Только одну дозу вакцины получили 1 106 359 человек или 38,9% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 21 ноября в целом в Грузии сделали 2 095 168 уколов. Из них 4 638 прививок от COVID-19 провели накануне, в субботу.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет.

Эпидемиологов беспокоит пассивность населения. Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Чтобы справиться с этой задачей до конца текущего года, как предполагает национальный план, ежедневно в Грузии должны проводить по 20-25 тысяч прививок от коронавируса – это примерно в четыре-пять раз больше нынешних темпов вакцинации.

Чтобы стимулировать процесс, правительство Грузии разработало разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 60 лет. Как указывают специалисты, в определенной степени эта инициатива повысила спрос на прививки среди пенсионеров, однако говорить о кардинальных изменениях не приходится.