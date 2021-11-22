Турпоток в Грузию незначительно сократился за год

БАКУ /Trend/ - Число туристов, посетивших Грузию в январе - сентябре 2021 года, сократилось на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (340 100) - до 328 600. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Geostat).

По данным ведомства, число посетивших Грузию в указанный период туристов сократилось на 79,2 процента по сравнению с январем - сентябрем 2019 года (1,5 миллиона человек).

В третьем квартале 2021 года этот показатель вырос на 721,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 25 600 до 210 400 туристов и снизился на 71,2 процента по сравнению с третьим кварталом 2019 года (732 500).

Больше всего туристов в третьем квартале 2021 года прибыло в Грузию из России (29 200, рост в 14 раз по сравнению с третьим кварталом прошлого года), Украины (25 тысяч, рост в 27 раз), стран ЕС (24 тысячи, рост в 15 раз), Турции (23 300, рост в 2,5 раза), Израиля (9 тысяч, рост в 90 раз) и Азербайджана (6 300, рост в 3,5 раза).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)