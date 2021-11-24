Денежные переводы из Грузии за рубеж увеличились

БАКУ /Trend/ - Денежные переводы из Грузии с января по октябрь 2021 года составили 251,7 миллиона долларов, что на 25,6 процента больше, чем 200,3 миллиона долларов за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Этот же показатель также увеличился на 32,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, когда из Грузии было переведено 190 миллионов долларов.

Согласно статистическому отчету, объем денежных переводов из Грузии только за октябрь 2021 года составил 30,2 миллиона долларов, что на 3,4 процента больше, чем 29,2 миллиона долларов за сентябрь 2021 года и на 26,8 процента больше, чем в октябре 2020 года (23,8 миллиона долларов).

Текущий показатель также увеличился на 34,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (22,4 миллиона долларов).

Между тем объем денежных переводов в Грузию с января по октябрь 2021 года составил 1,9 миллиарда долларов по сравнению с 1,8 миллиарда долларов за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)