В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 201 случай заражения коронавирусом, 4 098 человек выздоровели, 64 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 26 588 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 822 383, при этом 763 755 человек выздоровели, 11 679 - скончались.

В настоящее время 58 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 611 - на стационарном лечении.

По состоянию на 24 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 3 707 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)