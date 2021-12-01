В Грузии собираются ускорить получение бустерных доз вакцинации

В Грузии допустимый интервал между дополнительными, так называемыми «бустерными» дозами вакцинации от коронавируса, может сократиться с шести до пяти месяцев, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Над новой схемой работает Национальная техническая группа советников по иммунизации, сообщила сегодня на брифинге заместитель министр здравоохранения Тамар Габуния.

«Сегодня группа экспертов вакцинации еще раз детально разработает схему бустер-доз и уже завтра у нас будут конкретные рекомендации», — заявила Габуния.

Ранее Совет иммунизации при Минздраве Грузии принял решение снизить возрастное ограничение на бустерную дозу. Теперь в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer.

Гражданам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя от трех до шести месяцев после второй дозы тем же препаратом, или вакциной Pfizer .

Для привитых препаратом AstraZeneca и препаратом Pfizer третья, бустерная доза, пока разрешена только через шесть месяцев после второй прививки.

Габуния также коснулась вопроса распространения нового штамма коронавируса – «омикрон». По ее словам, Минздрав Грузии проводит по этому поводу консультации со Всемирной организацией здравоохранения.

«Вероятность распространения нового штамма существует, поскольку люди путешествуют, штамм легко мигрирует. Мы не застрахованы от этих рисков… Мы проводим дополнительные консультации с ВОЗ. Как только будут рекомендации, мы начнем над ними работать», — отметила Габуния.

ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм коронавиурса «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». В связи с этим Евросоюз и многие другие страны прекратили авиасообщение с некоторыми африканскими государствами, где этот штамм был обнаружен.