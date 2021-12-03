Грузинский импорт автомобильным транспортом вырос за год почти на 40%

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года Грузия увеличила импорт автомобильным транспортом на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,7 миллиарда долларов) - до 3,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузинский импорт морским транспортом вырос в отчетный период на 8,3 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (2,4 миллиарда долларов) – до 2,6 миллиарда долларов.

Грузия увеличила импорт воздушным транспортом на 48,3 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (473,7 миллиона долларов) – до 702,6 миллиона долларов.

Оставшаяся доля грузинского импорта в отчетный период пришлась на железнодорожный (624,2 миллиона долларов) и другие виды транспорта (258,3 миллиона долларов).

Грузия в январе - октябре 2021 года в целом увеличила импорт 22, 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,4 миллиарда долларов) - до 7,9 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)