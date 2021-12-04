На юге Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в 7 километрах от села Самеба на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.

Сообщений о разрушениях не поступало.