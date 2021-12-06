Агентство гражданской авиации Грузии отзывает лицензию у Myway Airlines

Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у национальной авиакомпании MyWay Airlines по причине продажи акций компании иностранному гражданину. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

«В августе в отношении MyWay Airlines было начато административное производство после того, как 40% акций компании продали иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. По законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций», - сказано в заявлении.

Как утверждают в ведомстве, после начала производства MyWay Airlines имитировала комерческую сделку, по которой большая часть акций была переоформлена на гражданина Грузии. Позже агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, говорится в заявлении.

Руководство MyWay Airlines считает, что решение агентства способствует монополизации рынка. Ответственность за это они возлагают на экономическую команду правительства «Грузинской мечты».

«Если агентство все-таки решит аннулировать лицензию, это будет очень дискриминационным, несправедливым и неаргументированным решением в отношении компании. Бизнес должен чувствовать поддержку и в случае MyWay Airlines так действительно не будет, если агентство приостановит компании разрешение на перевозки. Для компании это означает разорение. Речь здесь идет о том, что в компании трудоустроены до 120 сотрудников, а в 2019 году ее выплаты в бюджет и в отношении сотрудников составили до 8 миллионов лари», - сказала представительница MyWay Airlines в комментарии телеканалу «Мтавари».