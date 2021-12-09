В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 562 новых случая заражения коронавирусом, 4 145 человек выздоровели, 63 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 54 470 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 879 368, при этом 822 108 человек выздоровели, 12 582 - скончались.
В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 286 - на стационарном лечении.
По состоянию на девятое декабря вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 660 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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