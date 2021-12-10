Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое

Грузия 10 декабря 2021 00:01 (UTC+04:00)
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-октябре 2021 года экспортировал в Грузию нефти и нефтепродуктов на сумму в 113,1 миллиона долларов, что на 122 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (50,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Объем экспортируемой продукции из Азербайджана в Грузию за отчетный период 2021 года вырос на 22,1 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года (167 129 тонн) - до 204 179 тонн.

Таким образом, Азербайджан занял 2-е место среди основных экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию с января по октябрь 2021 года, следуя за Туркменистаном с 250 310 тоннами экспорта на сумму в 152,9 миллиона долларов.

Россия занимает 3-е место среди крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Грузию с объемом экспорта в 104,5 миллиона долларов (180 636 тонн).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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