В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 454 новых случая заражения коронавирусом, 3 334 человека выздоровели, 49 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 50 623 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 882 822, при этом 825 442 человека выздоровели, 12 631 - скончались.
В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 266 - на стационарном лечении.
По состоянию на 10 декабря вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 9 813 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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