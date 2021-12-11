Чистая прибыль коммерческих банков Грузии снизилась

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль коммерческих банков Грузии в октябре 2021 года составила 37,7 миллиона долларов, что на 31,3 процента меньше, чем в предыдущем месяце (55 миллионов долларов).

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на статистические данные Национального банка Грузии.

Данный показатель также меньше на 29,3 процента по сравнению с показателем октября 2020 года (53,4 миллиона долларов).

Согласно информации, доходы коммерческих банков Грузии за отчетный период 2021 года составили 151,8 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше, чем в предыдущем месяце (162,3 миллиона долларов).

Однако текущий показатель демонстрирует рост на 6,8 процента по сравнению с показателем октября прошлого года (142,1 миллиона долларов).

Процентные доходы коммерческих банков Грузии в октябре 2021 года составили 128,7 миллиона долларов, снизившись на 0,9 процента по сравнению с сентябрем (129,9 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова)