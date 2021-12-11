В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 542 новых случая заражения коронавирусом, 2 234 человека выздоровели, 64 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 57 978 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 886 364, при этом 827 676 человек выздоровели, 12 695 - скончались.
В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 164 - на стационарном лечении.
По состоянию на 11 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 184 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане с 1 февраля 2022 г. все работники госведомств и сферы услуг должны быть полностью вакцинированными от COVID-19
Ужесточение монетарной политики в пандемию COVID-19 снижает платежеспособность заемщиков - глава Нацбанка Грузии
В Баку представлена книга "Голос войны" Нармины Мамедзаде - необычный и очень трогательный проект о шехидах (ФОТО/ВИДЕО)
Зависимость Казахстана от конъюнктуры глобального сырьевого рынка создает дополнительные риски для стабильности валюты - инвесткомпания
Свет добра и веры... Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля "Sonsuz Tanrı məhəbbəti" (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию Пространства современного искусства YARAT (ФОТО)
В законопроекте "О медиа" отражена недопустимость незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане
На освобожденных территориях Азербайджана для предпринимателей будут установлены таможенные и налоговые льготы
К строительству жилых массивов на освобожденных территориях Азербайджана будет привлечен и частный сектор
На освобожденных территориях Азербайджана предпринимателям будут предоставлены льготы по коммунальным услугам
Агентство Азербайджана по разминированию вновь предупредило граждан о минной угрозе на освобожденных территориях (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по ускорению экономического развития на освобожденных территориях