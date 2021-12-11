Американские конгрессмены призвали торгового представителя США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией

Конгрессмены США направили письмо торговому представителю США Кэтрин Тай, в котором призвали к укреплению торговых и инвестиционных связей между США и Грузией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Грузия - важнейший союзник США. Грузия, как развивающаяся демократия, нуждается в проведении значительных политических и экономических реформ, которые будут способствовать укреплению стабильности в регионе Кавказа. Расширение торговых отношений с США еще больше ускорило бы эти реформы», - говорится в письме.

В письме подчеркивается ключевое географическое положение Грузии, что делает ее идеальным партнером в свете глобальной напряженности и нестабильности, существующей в мире. Конгрессмены отметили, что торговые отношения между США и Грузией основаны на таком прочном фундаменте, как «Рамочное соглашение о торговле и инвестициях», торговый диалог на высоком уровне и двустороннее инвестиционное соглашение. Европейский союз также признает Грузию ценным партнером, в том числе с точки зрения энергетической безопасности, о чем свидетельствует «Соглашение об ассоциации с ЕС», включая «Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».

По мнению американских конгрессменов, сегодня, когда одной из основных вызовов для Грузии является рост и развитие экономики, укрепление торговых и инвестиционных связей с Соединенными Штатами придаст мощный импульс рыночным реформам и инвестиционной политике в Грузии, а также откроет путь для продвижения американских товаров и услуг на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Восточной Европы.

В письме говорится, что «сегодня, когда у Соединенных Штатов нет соглашения о свободной торговле ни с одной из стран в регионе, активизация переговоров с Грузией в этом направлении будет способствовать установлению более прочных экономических отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В то же время это было бы «сильным сигналом того, что американские демократические ценности и правила, основанные на рыночной экономике, все еще действительны и работают там, где все еще прочно укоренились авторитарные режимы».

В письме также подчеркивается важный союз и стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией; значительный вклад Грузии в военные операции в Ираке и Афганистане; лидирующая роль Грузии в установлении стабильности и демократических ценностей в Кавказском регионе и за его пределами.

Письмо, опубликованное 10 декабря, подписали конгрессмены: Кэрол Миллер, Адам Кинзингер, Стив Уомек, Джон Роуз, Джимми Гомес, Джеральд Коннолли, Дэн Крэншоу и Алекс Мун.