В Грузии выявлено 2922 новых случая коронавируса
В Грузии за сутки выявлено 2922 новых случая коронавируса, выздоровели 4999 пациентов, умерли 36 инфицированных, об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.
За последние 24 часа в стране был сделан 35 841 тест на коронавирус.
Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 8,15%, за последние 14 дней — 7,88%, за 7 дней — 7,42%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 889 286 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 832 675 человек и 12731 инфицированный умерли.
На сегодня в общем сделано 2 308 497 прививок от коронавируса, при этом за прошедший день вакцинировались 6 817 человек.
В карантине находятся 37 человек, в стационарах — 6 142 человека, в клинических гостиницах — 1193.
При этом по состоянию на 11 декабря в Грузии было выявлено 3542 новых случая коронавируса, 2234 пациента выздоровели, 64 умерли.