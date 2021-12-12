В Грузии выявлено 2922 новых случая коронавируса

В Грузии за сутки выявлено 2922 новых случая коронавируса, выздоровели 4999 пациентов, умерли 36 инфицированных, об этом сообщается ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране был сделан 35 841 тест на коронавирус.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 8,15%, за последние 14 дней — 7,88%, за 7 дней — 7,42%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 889 286 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 832 675 человек и 12731 инфицированный умерли.

На сегодня в общем сделано 2 308 497 прививок от коронавируса, при этом за прошедший день вакцинировались 6 817 человек.

В карантине находятся 37 человек, в стационарах — 6 142 человека, в клинических гостиницах — 1193.

При этом по состоянию на 11 декабря в Грузии было выявлено 3542 новых случая коронавируса, 2234 пациента выздоровели, 64 умерли.