Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии с января по октябрь 2021 года составил 908,1 миллиона долларов, что на 2,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (935,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно статистическому отчету, реэкспорт грузинских легковых автомобилей только за октябрь 2021 года составил 92,9 миллиона долларов, что на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года (75,5 миллиона долларов).

Однако текущий показатель снизился на 10,1 процента по сравнению с сентябрем 2021 года (103,4 миллиона долларов).

Топ-10 направлений реэкспорта легковых автомобилей из Грузии с января по октябрь 2021 года:

Азербайджан – 207 миллионов долларов (31 696 единиц);

Украина – 73,6 миллиона долларов (11 063 единицы);

Бельгия – 15,8 миллиона долларов (324 единицы);

Казахстан – 15,7 миллиона долларов (1 399 единиц);

Россия – 14,1 миллиона долларов (2 124 единицы);

Кыргызстан – 12,1 миллиона долларов (1 603 единицы);

ОАЭ – 7 миллионов долларов (113 единиц);

Таджикистан – 5,9 миллиона долларов (856 единиц);

Молдова – 5,7 миллиона долларов (724 единицы);

Армения – 4,2 миллиона долларов (541 единица).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)