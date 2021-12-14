В Грузии прошла презентация нового бронетранспортера-разведчика

Грузия 14 декабря 2021 08:39 (UTC+04:00)
В Грузии прошла презентация нового бронетранспортера-разведчика

Грузинская компания «Дельта» представила новый бронетранспортер-разведчик, на котором были представлены образцы вооружения грузинского производства, в том числе модифицированный бронетранспортер «Дидгори», бронетранспортер для медицинской эвакуации, бронежилеты, минометы и бронетранспортеры, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На презентации присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и заместитель министра обороны Зураб Азарашвили.

По словам Джуаншера Бурчуладзе, в следующем году министерство обороны планирует передать Силам обороны восемь новых разведывательных машин грузинского производства.

«Сегодня вы увидели еще один успешный проект «Дельта». Вы видите, насколько визуально утонченной является разведывательная машина, созданная нашими силами. В следующем году планируем поставить Силам обороны восемь новых разведывательных машин.

Также хочу напомнить, что недостатки, которые были у «Дидгори», все недочеты были устранены и производство нашего броневика на нашем предприятии будет ежедневно улучшаться. Прошлый год стал первым годом, когда Силы обороны впервые получили бронетехнику грузинского производства. Через свое предприятие мы поставили 40 единиц техники, в следующем году поставим еще восемь единиц.

Сегодня мы увидели изготовленные нами винтовки. Во всех производствах, как только протокол будет соответствовать требованиям наших Сил обороны, я имею в виду количество, мы перейдем к осуществлению коммерческих целей. В следующем году мы сможем изготовить восемь единиц, а каждый год сможем передавать в Силы обороны до десяти улучшенных «Дидгорских воинов». Грузинская продукция совершенствуется на наших предприятиях каждый день. Стоимость того, что мы передали бесплатно, 40 единиц, составило около 60 миллионов лари», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.

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