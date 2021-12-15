В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 278 новых случаев заражения коронавирусом, 3 890 человек выздоровели, 53 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 50 585 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 898 079, при этом 844 875 человек выздоровели, 12 879 - скончались.

В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 887 - на стационарном лечении.

По состоянию на 15 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 10 981 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)