В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 123 новых случая заражения коронавирусом, 4 215 человек выздоровели, 39 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 48 898 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 901 202, при этом 849 090 человек выздоровели, 12 918 - скончались.

В настоящее время 33 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 882 - на стационарном лечении.

По состоянию на 16 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 161 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)