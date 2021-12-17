Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании могут предоставить технологии и оборудование для конкурентоспособного промышленного сектора Грузии.

Об этом сообщили Trend в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии.

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии оказывает поддержку немецким компаниям в участии в международных выставках и проведении миссий, в том числе в Грузии.

"Немецкие компании больше всего заинтересованы в сотрудничестве с грузинским бизнес-сообществом. Другие перспективные направления включают строительство высокопроизводительной инфраструктуры и модернизацию сельского хозяйства", - заявили в министерстве.

Грузия значительно расширила доступ к единому европейскому рынку с тех пор, как в июле 2016 года в силу вступило соглашение о свободной торговле с ЕС, что способствовало дальнейшему укреплению двусторонних экономических отношений с Германией.

"Федеральное правительство Германии поддерживает двустороннее сотрудничество с помощью ряда внешнеторговых и инвестиционных инструментов, в первую очередь посредством гарантий экспортных кредитов и инвестиционных гарантий для прямых инвестиций немецких фирм", - сказал источник.

По данным министерства, "Немецкая экономическая команда Грузии", консультативная группа, финансируемая министерством, которая предоставляет независимые консультационные услуги по вопросам экономической политики государственным учреждениям Грузии, действует с 2014 года.

"Грузия является партнером нашей Программы подготовки менеджеров с 2016 года. На сегодняшний день в программе приняли участие около 100 руководителей предприятий из Грузии", - отметили в министерстве.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)