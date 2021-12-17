В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 979 новых случая заражения коронавирусом, 3 470 человек выздоровели, 53 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 47 937 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 904 181, при этом 852 560 человек выздоровели, 12 971 - скончались.

В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 798 - на стационарном лечении.

По состоянию на 17 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 505 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)