В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 979 новых случая заражения коронавирусом, 3 470 человек выздоровели, 53 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 47 937 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 904 181, при этом 852 560 человек выздоровели, 12 971 - скончались.
В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 798 - на стационарном лечении.
По состоянию на 17 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 505 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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