ЕБРР обозначил перспективы своей работы в Грузии на следующие пять лет

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Грузии на 2022–2027 годы, состоящую из трех пунктов. Об этом говорится в заявлении на сайте банка, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Повышение конкурентоспособности грузинских компаний

ЕБРР намерен повысить производительность и устойчивость малых и средних предприятий (МСП), расширив их доступ к финансам, например, за счет инвестиций в цифровизацию.

Содействие интеграции и региональному развитию

ЕБРР говорит о необходимости создания рабочих мест, в том числе в регионах Грузии, для развития навыков у молодых людей, женщин и других маргинализированных групп.

Этот пункт также предполагает улучшение доступа к финансам и основным муниципальным услугам для жителей регионов.

Поддержка перехода Грузии к «зеленой» экономике

ЕБРР поддержит инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии в Грузии. Банк также заинтересован в реформе государственных предприятий, включая повышение их энергоэффективности, и расширении структуры «Зеленых городов».

Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. В общей сложности банк инвестировал более 4,53 миллиарда евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Грузии, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.

ЕБРР играет важную роль в восстановлении экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в 2019 году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.