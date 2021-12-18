В Грузии за сутки выявлено более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 784 новых случая заражения коронавирусом, 2 070 человек выздоровели, 53 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 51 054 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 906 965, при этом 854 630 человек выздоровели, 13 024 - скончались.
В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 737 - на стационарном лечении.
По состоянию на 18 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 9 398 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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