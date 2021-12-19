В Грузии выявлено 2195 новых случаев коронавируса, выздоровели 4319 пациентов
В Грузии за прошедшие сутки выявлено 2195 новых случаев коронавируса, выздоровели 4319 человек, от коронавируса скончались 47 пациентов, сообщает Администрация правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 909 160 случаев заражения коронавирусом, из которых 858 949 выздоровели и 13 071 человек умерли.
Вчера, 18 декабря, в Грузии было выявлено 2784 новых случая коронавируса, 2070 пациентов выздоровели, 53 умерли.
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