В Грузии выявлено 2195 новых случаев коронавируса, выздоровели 4319 пациентов

В Грузии за прошедшие сутки выявлено 2195 новых случаев коронавируса, выздоровели 4319 человек, от коронавируса скончались 47 пациентов, сообщает Администрация правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 909 160 случаев заражения коронавирусом, из которых 858 949 выздоровели и 13 071 человек умерли.

Вчера, 18 декабря, в Грузии было выявлено 2784 новых случая коронавируса, 2070 пациентов выздоровели, 53 умерли.