Грузия и Япония планируют начать переговоры о свободной торговле

Установление свободного режима торговли между Грузией и Японией создаст новые возможности для укрепления и углубления торгово-экономических отношений двух стран, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

На этой неделе Турнава провела онлайн-встречу с вице-министром иностранных дел Японии Хондо Таро. Была выражена заинтересованность Грузии в начале переговоров по соглашению о свободной торговле между странами.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двусторонних отношений. Турнава положительно оценила сотрудничество между странами в сфере инвестиций. По ее мнению, соглашение о свободной торговле еще больше усилит заинтересованность японских бизнесменов.