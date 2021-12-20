В Грузии за сутки выявлено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 296 новых случая заражения коронавирусом, 4 127 человек выздоровели, 45 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 22 001 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 910 456, при этом 863 076 человек выздоровели, 13 116 - скончались.
В настоящее время 30 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 774 - на стационарном лечении.
По состоянию на 20 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 792 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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