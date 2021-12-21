В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 3 382 новых случая заражения коронавирусом, 3 263 человека выздоровели, 53 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 49 347 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 913 738, при этом 866 339 человек выздоровели, 13 169 - скончались.

В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 626 - на стационарном лечении.

По состоянию на 21 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,3 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 13 743 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)