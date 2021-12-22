В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 739 новых случаев заражения коронавирусом, 3 072 человека выздоровели, 52 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 45 153 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 916 477, при этом 869 411 человек выздоровели, 13 221 - скончались.

В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 488 - на стационарном лечении.

По состоянию на 22 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 13 878 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Натаван Эфендиева)