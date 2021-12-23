Парламент Грузии утвердил новые правила онлайн-гемблинга

Парламент Грузии утвердил новые законодательные нормы для игорного бизнеса в интернете, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

82 из 150 депутатов поддержали изменения, предложенные премьер-министром Ираклием Гарибашвили в третьем и окончательном чтении.

Согласно изменениям, с января 2022 года налоги на онлайн-казино и другие виды игорного бизнес в интернете вырастут на 65-70%.

С 1 марта будет запрещена реклама азартных игр на телеканалах, грузинских интернет-сайтах, а также наружная реклама.

При этом операторы игорного бизнеса по-прежнему могут указываться в качестве спонсоров, в основном, на спортивных мероприятиях.

В рамках законопроекта вводится запрет на осуществление онлайн-платежей грузинскими платежными картами с целью участия в иностранных азартных и выигрышных играх. Согласно закону, всем провайдерам платежных услуг, включая коммерческие банки и микрофинансовые организации, запрещено сотрудничать с иностранными игорными компаниями с целью обеспечения платежей.

С марта 2022 года будет запрещено играть в онлайн-казино гражданам Грузии в возрасте до 25 лет (в случае иностранного гражданина/лица без гражданства — младше 18 лет), социально незащищенным лицам, государственным служащим, лицам, занесенным в черный список судами по требованию членов семьи, и тем, кто обращается в налоговую службу с просьбой о самоограничении.

Это означает, что в общей сложности около миллиона граждан Грузии старше 18 лет будут лишены доступа к азартным играм.

Премьер-министр Гарибашвили поблагодарил парламент за поддержку законопроекта, заявив, что инициатива «направлена ​​на заботу о молодом поколении».

Азартные игры считаются одной из самых доходных индустрий в Грузии. Роскошные казино есть в Тбилиси и в Батуми, эти заведения пользуются популярностью у иностранных туристов из стран, где азартные игры запрещены.

При этом проблемой остаются десятки онлайн-казино и сотни тотализаторов, а также тысячи игорных аппаратов, которые рассчитаны не на туристов, а на местных жителей с доходом на уровне среднего и ниже среднего.

Профильные НПО подсчитали, что зависимостью от азартных игр, или «лудоманией», в Грузии страдает каждый пятый житель страны.

Действовавший до последнего времени закон запрещал даже заходить в казино людям младше 21 года, а тем, кто младше 18 лет, запрещено играть на автоматах.

Однако подростки обычно легко обходят это правило, используя личной номер документов другого человека.

В обществе не раз поднимался вопрос о запрете азартных игр для местных жителей, особенно после случаев самоубийства на почве крупных проигрышей.