В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 164 новых случая заражения коронавирусом, 3 767 человек выздоровели, 58 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 43 437 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 918 641, при этом 873 178 человек выздоровели, 13 289 - скончались.
В настоящее время 34 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 327 - на стационарном лечении.
По состоянию на 23 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 12 351 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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