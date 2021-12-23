В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 164 новых случая заражения коронавирусом, 3 767 человек выздоровели, 58 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 43 437 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 918 641, при этом 873 178 человек выздоровели, 13 289 - скончались.

В настоящее время 34 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 327 - на стационарном лечении.

По состоянию на 23 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 12 351 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)