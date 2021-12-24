В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 976 новых случаев заражения коронавирусом, 3 076 человек выздоровели, 78 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 43 029 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 920 617, при этом 876 254 человека выздоровели, 13 367 - скончались.

В настоящее время 34 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 195 - на стационарном лечении.

По состоянию на 24 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 456 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова)