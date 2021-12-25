В Грузии выявлено еще 19 случаев штамма "омикрон"
В Грузии было выявлено еще 19 случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом Первому каналу Грузии заявили в Национальном центре по контролю заболеваний, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По их данным, на сегодняшний день всего в стране зарегистрировано 48 случаев инфицирования «омикроном».
Напомним, случаи заражения «омикроном» впервые были выявлены в Грузии 20 декабря. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил накануне в эфире Первого канала Грузии, что «фактически, штамм «омикрон» начал циркулировать в стране».
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