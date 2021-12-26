В Грузии выявлен 51 случай инфицирования штаммом "Омикрон"
По последним данным, в Грузии выявлен 51 случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, сообщил Первому каналу Грузии руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend.
По информации Гамкрелидзе, из 51 выявленного в стране случая пять человек моложе 18 лет, и один из них — трехлетний ребенок. По словам Гамкрелидзе, у малыша болезнь проходит в бессимптомной форме.
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