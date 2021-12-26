В Грузии за сутки выявлено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 1 661 новый случай заражения коронавирусом, 3 841 человек выздоровел, 69 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 32 741 тест на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 924 368, при этом 881 863 человека выздоровели, 13 512 - скончались.

В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 121 - на стационарном лечении.

По состоянию на 25 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 969 человек.