В Грузии за сутки выявлено около 1 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 986 новых случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровели, 71 - скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 19 701 тест на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 925 354, при этом 885 056 человек выздоровели, 13 583 - скончались.
В настоящее время 43 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 070 - на стационарном лечении.
По состоянию на 27 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 502 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Депозитная система бронирования столов в ряде ресторанов Азербайджана не предусмотрена законом - эксперт
Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО)
Иран заинтересован в скорейшем восстановлении всех железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе - глава МИД (Эксклюзив) (ВИДЕО)
EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО)
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики