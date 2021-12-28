В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 676 новых случаев заражения коронавирусом, 2 966 человек выздоровели, 63 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 42 772 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 928 030, при этом 888 022 человека выздоровели, 13 646 - скончались.
В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 951 - на стационарном лечении.
По состоянию на 28 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 13 377 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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