В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 514 новых случаев заражения коронавирусом, 2 711 человек выздоровели, 61 - скончался, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 46 059 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 930 544, при этом 890 733 человека выздоровели, 13 707 - скончались.

В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 794 - на стационарном лечении.

По состоянию на 29 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 720 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)