В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 097 новых случаев заражения коронавирусом, 2 331 человек выздоровел, 51 - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 39 036 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 932 641, при этом 893 064 человека выздоровели, 13 758 - скончались.
В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 712 - на стационарном лечении.
По состоянию на 30 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 615 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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