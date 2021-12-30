В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 097 новых случаев заражения коронавирусом, 2 331 человек выздоровел, 51 - скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 39 036 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 932 641, при этом 893 064 человека выздоровели, 13 758 - скончались.

В настоящее время 42 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 712 - на стационарном лечении.

По состоянию на 30 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 615 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)