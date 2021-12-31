В Грузии выявлено 2100 новых случаев коронавируса, 2251 пациент выздоровел

В Грузии выявлено 2100 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровел 2251 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.

За последние 24 часа в стране было проведено 38 802 теста, в том числе 23 472 экспресс-теста на антигены и 15 330 ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 5,41%, за последние 14 дней - 5,5%, за последние семь дней - 5,28%.

Всего в Грузии выявлено 934 741 случай заражения коронавирусом, из которых 895 315 человек выздоровели и 13 800 умерли.

Всего было проведено 2 512 858 прививок, из которых 5 532 вакцинированы за день.

57 человек находятся в режиме карантина, 4551 человек находятся под наблюдением в стационаре, 858 человек - в ковид-гостинице.

При этом 30 декабря в Грузии было выявлено 2097 новых случаев коронавируса, выздоровел 2331 человек и 51 умер.