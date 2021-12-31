В ноябре экономика Грузии выросла
В ноябре экономика Грузии выросла на 12%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По предварительным данным Национальной службы статистики, в ноябре 2021 года рост реального ВВП составил 12,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается первых одиннадцати месяцев 2021 года, средний темп роста составляет 10,7 процента.
По данным Национальной службы статистики, в ноябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: производство, транспорт и складирование, искусство, развлечения и отдых, торговля, гостиницы и рестораны, финансовая и страховая деятельность.
В строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.
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