В ноябре экономика Грузии выросла

Грузия 31 декабря 2021 14:10 (UTC+04:00)
В ноябре экономика Грузии выросла

В ноябре экономика Грузии выросла на 12%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По предварительным данным Национальной службы статистики, в ноябре 2021 года рост реального ВВП составил 12,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается первых одиннадцати месяцев 2021 года, средний темп роста составляет 10,7 процента.

По данным Национальной службы статистики, в ноябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: производство, транспорт и складирование, искусство, развлечения и отдых, торговля, гостиницы и рестораны, финансовая и страховая деятельность.

В строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.

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