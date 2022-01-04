В Грузии выросло число заразившихся штаммом «омикрон»

В Грузии подтверждено 148 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает сегодня Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«По состоянию на 3 января, лабораторно подтверждено 148 случаев заражения «омикроном», — говорится на сайте центра.

Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Это были инфицированные граждане Грузии, приехавшие из-за границы – США и Дубая. Затем вирус был подтвержден у всех, с кем контактировали эти двое зараженных.

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 3 590 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 67 человек.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», был выявлен в Африке в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала его как «вызывающий озабоченность».

Эпидемиологи предупреждают, что заражаться «омикроном» могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают соблюдать меры предосторожности.