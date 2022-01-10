В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 953 новых случая заражения коронавирусом, 1 085 человек выздоровели, 31 - скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране было проведено 25 745 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 962 827, при этом 913 528 человек выздоровели, 14 218 - скончались.
В настоящее время 69 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 409 - на стационарном лечении.
По состоянию на 10 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 1 899 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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