Грузия поднялась с 55-го на 48-е место в Индексе паспортов мира

11 января 2022 года опубликованы данные Индекса паспортов мира на I квартал от компании Henley & Partners, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Последние результаты Индекса паспортов мира демонстрируют самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад. Без учета меняющихся и временных ограничений, связанных с коронавирусом, владельцы паспортов двух азиатских стран, Японии и Сингапура, теперь могут въезжать в 192 пункта назначения без визы или с визой по прибытии - на 166 больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте индекса.

Согласно историческим данным Индекса паспортов Henley & Partners, который ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений, граждане могли в среднем посетить 57 стран в 2006 году без предварительного получения визы. Сегодня это число возросло до 107, но за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеция и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса могут перемещаться без визы только по 50 направлениям.

Паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе (192 безвизовых направления), Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Грузия поднялась с 55-го на 48-е место из-за изменений в позициях других стран. За отчетный период страна не заключала договоров о безвизовом перемещении. Обладатели паспорта Грузии могут перемещаться без визы по 115 странам мира.