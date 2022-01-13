В Грузии 16% инфицированных «Омикроном» заразились повторно

По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, циркуляция «Омикрона» в стране растет и ожидается, что к концу этой недели до 60% положительных случаев является именно «Омикроном», сообщает Trend со ссылкой на Грузию-Онлайн.

«Подтверждено 1009 случав, но мы уже дали указание лабораториям выборочно отправлять подозрительные образцы. Приблизительно от 10% до 20% от общего объема анализов отправляется.

Количество штамма «Омикрон» в циркуляции составляет уже от 45%, и растет, вероятно, к концу этой недели, по нашим расчетам, будет до 60% случаев именно этого штамма», - сказал Амиран Гамкрелидзе.

По словам эпидемиолога, из 1009 подтвержденных случаев «Омикрона» детально изучено 777, из них 16% — это повторное инфицирование.