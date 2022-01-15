В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 5 381 случай заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровели, 30 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране было проведено 63 516 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 990 183, при этом 925 137 человек выздоровели, 14 425 - скончались.
В настоящее время 53 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 369 - на стационарном лечении.
По состоянию на 15 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 5 631 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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