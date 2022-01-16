В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 5 504 случая заражения коронавирусом, 3 304 человека выздоровели, 24 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на грузинский правительственный сайт StopCov.ge.
За последние 24 часа в стране было проведено 51 838 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 995 687, при этом 928 441 человек выздоровел, 14 449 - скончались.
В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 369 - на стационарном лечении.
По состоянию на 16 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 5 053 человека.
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