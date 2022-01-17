Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли

Грузия 17 января 2022 20:30 (UTC+04:00)
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли
Евростат назвал объем торговли между Туркменистаном и Польшей
Евростат назвал объем торговли между Туркменистаном и Польшей
Экономический рост в Казахстане может ускориться в 2022 г.
Экономический рост в Казахстане может ускориться в 2022 г.
Грузинский экспорт фундука увеличился
Грузинский экспорт фундука увеличился
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Свыше 100 тыс. человек остаются без электричества из-за снегопадов в США США 21:41
Авиакомпанию Georgian Airways продают за $150 млн Грузия 21:27
Эрдоган встретился с премьером Албании Турция 21:21
Облигации ОАО «Express-C» включены в листинг Бакинской фондовой биржи Финансы 21:18
Обсуждены возможности сотрудничества с Ассоциацией инженеров и архитекторов тюркского мира в проектах по восстановлению в Карабахе Экономика 21:13
В Газахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева построено новое здание школы (ФОТО) Общество 21:08
Президент Узбекистана принял заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Узбекистан 21:04
В Баку пройдет вечер классической музыки, посвященный очередной годовщине трагедии 20 Января Культура 20:43
Доходы Грузии от приезжих в 2021 г. выросли вдвое Грузия 20:38
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли Грузия 20:30
Евростат назвал объем торговли между Туркменистаном и Польшей Бизнес 20:27
Экономический рост в Казахстане может ускориться в 2022 г. Бизнес 20:03
Грузинский экспорт фундука увеличился Грузия 19:52
В Азербайджане названы имена победителей конкурса сценариев для видеороликов Социум 19:39
В Баку побывают на побережье жаркой Андалусии со страстной историей любви (ВИДЕО) Культура 19:31
Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем парламента Черногории Политика 19:23
Трое несовершеннолетних граждан Ирана, нарушив госграницу, перешли на территорию Азербайджана Происшествия 19:18
В Азербайджане утверждено изменение в закон ”О судах и судьях" Политика 19:07
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:51
В Азербайджане выявлены еще 359 случаев заражения коронавирусом, вылечились 263 человека Общество 18:45
2021 год вошел в историю Азербайджана как год социальных реформ - Анализ Политика 18:44
Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш Тертерского района (ФОТО) Экономика 18:17
Главный инфекционист США полагает, что бустерные дозы вакцин не наносят вред иммунитету США 17:58
Российский регион и Баку обсуждают возможности строительства судов для Азербайджана Экономика 17:57
SOCAR подписала соглашение с Axens в рамках модернизации Бакинского НПЗ (ФОТО) Энергетика 17:56
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились Израиль 17:53
Туркменистан и Афганистан договорились в марте возобновить строительство ТАПИ Энергетика 17:53
В одном из районов Баку начался снос ряда жилых домов (ФОТО) Общество 17:49
Проблема растущей инфляции в мире - причины и пути решения - АНАЛИЗ Экономика 17:41
Минздрав Азербайджана о факторах, влияющих на распространение коронавируса в зимние месяцы Общество 17:35
Названо число вакцинированных от COVID-19 подростков в Азербайджане Общество 17:23
В Азербайджане названы подорожавшие и подешевевшие в декабре 2021 г. продукты питания Экономика 17:20
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 17:07
Однажды в Азербайджане. Жить как в кино - мечта миллионов людей (ВИДЕО) Интересное 17:01
Россия к середине января увеличила добычу нефти на 0,7% Россия 17:00
Грузия за год увеличила экспорт и импорт - Galt & Taggart Грузия 16:59
В газете The Washington Post опубликован материал португальского путешественника о селе Хыналыг (ФОТО) Интересное 16:44
Состояние 10 богатейших людей планеты удвоилось за время пандемии до $1,5 трлн США 16:35
В Баку обсудили возможности сотрудничества между МСБ Азербайджана и Катара (ФОТО) Финансы 16:20
Денежные переводы в Грузию за год выросли почти на 10% Грузия 16:10
Рыночная капитализация Бакинской фондовой биржи достигла самого высокого уровня Финансы 16:02
Дорожная полиция Азербайджана о ситуации на дорогах в связи со снежной погодой Общество 15:56
Узбекский банк закупит запчасти для банкоматов Тендеры 15:54
Россия в работе с азербайджанскими партнерами будет внедрять цифровые технологии - минэкономики ИКТ 15:49
В школах Азербайджана пройдут специальные занятия в связи с трагедией 20 Января Общество 15:44
Памяти Саадет Сеидовой - жизнь и творческий путь известного ученого-музыковеда Культура 15:35
В ООН прогнозируют, что в мире в 2022 году будет 207 млн безработных США 15:27
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство Экономика 15:27
В Казахстане примут меры по активизации приватизации активов фонда «Самрук-Казына» Казахстан 15:13
Глава Pfizer поддерживает идею первичной вакцинации от коронавируса на основе трех доз США 15:11
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия Экономика 15:09
В России экспортная пошлина на нефть повысится на $1 Энергетика 15:07
Завтра в Баку будет ветрено Общество 15:05
Юбилей Джафара Намига Камала в Баку отметили в атмосфере литературных произведений (ФОТО) Культура 14:47
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро в видеоформате (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:44
В США за месяц из-за ковида умерли более 50 тыс. человек США 14:44
В Абу-Даби взорвались три бензовоза Арабские страны 14:39
Розничные продажи компьютерной техники в Азербайджане выросли почти на четверть ИКТ 14:34
Использование водорода приведет к появлению новых центров геополитического влияния – IRENA Энергетика 14:26
Азербайджанский Bank BTB объявил тендер Тендеры 14:09
В ВС Азербайджана прошли учебные сборы с командирами рот - минобороны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:04
Водород к 2050 г. будет покрывать более 10% мирового энергопотребления Энергетика 14:02
В Баку прошли съемки высокобюджетного фильма Netflix Культура 13:57
Названа общая сумма ущерба от митингов в Алматы Казахстан 13:36
Ж/д оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 13:29
Грузинский поставщик строительной техники выйдет на рынок Азербайджана в 2022 г. Грузия 13:14
Ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана Транспорт 13:11
В Таиланде подтвердили первые две смерти от омикрон-штамма коронавируса Другие страны 12:57
Туркменистан намерен присоединиться к договорам Организации сотрудничества железных дорог Транспорт 12:55
В терминалах E-Manat устранена проблема пополнения баланса смарт-карт ПО "Азеригаз" Экономика 12:51
В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:38
Продажа валюты на еженедельных аукционах ЦБ Азербайджана нейтральна для еврооблигаций - Газпромбанк Финансы 12:38
Глава банка Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения антиковидных мер Европа 12:36
Как молодежь играет на национальных музыкальных инструментах - концерт в Баку Культура 12:33
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за год вырос более чем на 20% Бизнес 12:30
Национальный инвестфонд Абу-Даби вложил $100 млн в израильские венчурные фонды Израиль 12:27
Azer Turk Bank продлил кредитную кампанию Экономика 12:25
В Азербайджане повышены оклады работников в сферах, финансируемых из госбюджета Общество 12:25
В SOCAR Energy Ukraine рассказали о планах работы в 2022 г. Энергетика 12:01
Продажи топлива SOCAR Energy Ukraine возвращаются на докризисный уровень Энергетика 11:52
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО) Политика 11:48
Конец шантажа Адама Политика 11:47
Иранские дипломаты возобновляют работу в Джидде Политика 11:47
В Азербайджане изменились размеры должностных окладов негосударственных служащих госорганов Общество 11:41
В Азербайджане повышен ежемесячный оклад главных специалистов по отбору в спортивной сфере Общество 11:34
На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 15 мин Политика 11:30
Казахстан увеличил производство и импорт круп Бизнес 11:25
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз" Энергетика 11:11
В Индии создают вакцину от штамма "омикрон" Другие страны 11:00
В Азербайджане в 2021 г. расходы населения на фармацевтические товары выросли на четверть Экономика 10:58
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:56
О новой волне и вакцинации в Азербайджане рассказывает Др.Исмаил Эфендиев Общество 10:53
На территории Аллеи шехидов в Баку проводятся работы по благоустройству (ФОТО) Политика 10:50
Российская компания займется повышением дебита нефтяных скважин на туркменском месторождении Энергетика 10:42
В Грузии число приезжих из Ирана выросло в сотни раз Грузия 10:37
Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение (ФОТО, ВИДЕО) Транспорт 10:21
Грузия за год сократила импорт и экспорт чая Грузия 10:20
ИВ Баку объявила тендер Тендеры 10:11
Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане Общество 10:07
Началась весенняя сессия парламента Азербайджана Политика 09:52
Все новости