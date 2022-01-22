В Грузии за сутки выявлено более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за минувшие сутки выявлено 11 039 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 199 инфицированных, скончались 42 пациента, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране проведено 63 875 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 17,28%, за последние 14 дней - 11,98%, за 7 дней - 14,32%.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 1 041 749 случаев заражения коронавирусом, из них 956 627 человек выздоровели, 14 673 умерли.
Всего сделано 2 651 265 прививок, за вчерашний день привилось 7 193 человека.
На карантине находятся 39 человек, в больницах - 4462 и в клинических гостиницах - 1921 человек соответственно.
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